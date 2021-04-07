Med Marine, Svitzer Embla'yı Svitzer Europe'a Teslim Etti!

Med Marine, küresel römorkaj operatörü Svitzer Europe için inşa ettiği ve özel olarak tasarlanmış 2 adet buz kırıcı römorkörden ilki olan Svitzer Embla’yı teslim etti.

Limanları ve terminalleri daha güvenli ve verimli hale getirme misyonunu yerine getirmek için ve İskandinavya’daki operasyonlarını desteklemek için Svitzer Europe, özel olarak tasarlanmış 2 adet yeni buz kırıcı römorkörden ilki olan Svitzer Embla’yı Med Marine’den teslim aldı.

Karadeniz Ereğli’deki tersaneden hareket eden Svitzer Embla, bu ay içinde İsveç’e ulaşıp çalışmaya başlayacak. Med Marine, Svitzer Embla’nın ikiz kardeşi olan Svitzer Edda’yı da Mayıs ayı başlarında teslim edecek.

Med Marine’nin özel olarak Svitzer Europe için tasarlayıp inşa ettiği römorkörler Svitzer’in İskandinavya’daki müşterilerine sunduğu hizmet seviyesini yükseltecek ve şirketin bölgedeki varlığını daha da güçlendirecek.

30 metre uzunluğunda, 60 tonluk bariyer çekme ASD Tundra 3000 ICE römorkörler, Robert Allan tarafından kışın sıcaklıkların düştüğü ve limanları deniz ticaretine açık tutmak için buz kırma taleplerinin yaratıldığı İskandinavya’daki gereksinimlere özgü bir dizi koşulun üstesinden gelmek için tasarlandı.

Römorkörlerin tasarımı, buz kırma hizmetleri sağlamak için İsveç’in Trollhätte Kanalı’nın kilitlerinden geçerek Vänern Gölü ve Gota Nehri’ne erişmelerine olanak tanıyacak.

Her iki römorkör Finlandiya-İsveç 1A buz sınıfı standartlarına göre inşa edildi ve 1 metre kalınlığa kadar buzları rahatça kırabilecek kapasitede. Bu, Svitzer’e büyük miktarda operasyonel esneklik sağlayarak şirketin İskandinav filosunun buz kırma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak.

Svitzer Europe Genel Müdürü Lise Demant, “Svitzer Embla ve yakında Svitzer Edda, İskandinav filomuza katılıp önemli operasyonlara imza atacak. Bu römorkörlerin buz kırma kabiliyeti, bölgedeki müşterilerimize desteğimizi artırmamıza her zamankinden daha çok olanak tanıyacak. Svitzer’de ana odak noktamız hizmet ve güvenlik mükemmeliyetidir ve bu yeni buz sınıfı çekiciler, müşterilerimize en yüksek standartta hizmet sunmaya devam etmemizi sağlayacak” dedi.

Svitzer Embla ve Svitzer Edda’nın adları İskandinav mitolojisinden esinlenerek belirlendi.

Vira Haber