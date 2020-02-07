Doğu Akdeniz’de fırtına
Meteorolojinin açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırarak kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde batıdan ve yarın sabah saatlerinde de kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtınadan kaynaklı oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vira Haber
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Etiketler : deniz, fırtına, DoğuAkdeniz, meteoroloji, ulaşım, liman, gemi
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