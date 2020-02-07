Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz konusunda açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısı ile gündemdeki gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer konuşmasının başında Van'da meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa dilediklerini aktardı.

'Mavi Vatan' olarak adlandırılan denizler ve hava sahasındaki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini vurgulayan Denizer, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde kararlılıkla devam edilmekte, kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimiz ile KKTC'nin Kıbrıs Adası etrafındaki hakları korunmaktadır” dedi.

Olcay Denizer, Doğu Akdeniz'de; Oruçreis, Barbaros Hayreddin Paşa ve Bilim-2 Araştırma Gemileri ile Fatih ve Yavuz Sondaj Gemilerinin faaliyetleri süresince; fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltıların, deniz karakol uçaklarının ve insansız hava araçlarıyla destek sağlandığını ifade etti. Üst düzeyde bir korumanın olduğunu söyleyen Denizer, “ Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliği sağlamaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Vira Haber