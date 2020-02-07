Yat turizmi tam yol ileri

Türk yat turizmi ve marinalar, Türkiye’yi terk eden yabancı yatlardan dolayı yaşanan sıkıntılı dönemi geride bırakarak, yeniden yükselişe geçti. Yabancı bayraklı teknelerin geri dönüşü ile beraber 2019 yılında Ege Denizi’nde yat trafiği hızlanırken, marinalarda doluluk oranları yüzde 125’e kadar çıktı. Artan talep, yeni marinaların yapımını da gündeme getirdi. Ege kıyılarında hizmet veren marinaların temsilcileri, 2020’de daha parlak bir sezon beklediklerini belirterek, yakalanan ivmenin devamı için destek istedi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 15 Temmuz kalkışmasından sonra Türkiye’yi terk eden birçok teknenin 2019 sezonunda ülkemiz kıyılarına geri döndüğü açıkladı. Öztürk, “Ülkemiz marinalarının geçen yılı yüzde 125 doluluk oranıyla kapattıklarını öğrendik. Bizim bölgemizde hizmet veren sekiz marinada da tablo aynı. Bu gelişmeler çok sevindirici” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir’de beş adet yeni yat limanı planlandığını belirten Öztürk, bu projelerin hayata geçmesini de beklediklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türk karasularında yabancı bayraklı ticari yat yerine Türk bayraklı ticari yat çalıştırılması kararının da sektöre olumlu etkide bulunduğunu ifade etti.

Öztürk, “Bu uygulamanın ardından birçok Türk yatırımcının yat kiralama işine girdi. Yatların Türkler tarafından Türk karasularında Türk bayrağı ile hizmet edecek olması da bizi heyecanlandırdı” diye konuştu.

Sektör 2020’den umutlu

Setur Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, “Marinamızın doluluk oranı yüzde 110 oldu. Yatçılık ve marinacılıkta yakaladığımız başarıyı iyi değerlendirerek bürokratik pürüzlerden arınmış yeni yatırım alanları yaratabilirsek, önümüzdeki dönemde ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımlara ivme kazandırabiliriz” dedi.

IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, marina yatırımı ve işletmesinde bürokrasinin basitleştirilmesini istedi. Akaltan, “Yat limanlarından tahsil edilen kira bedelleri düşürülmeli, özelikle yabancı yatçıların ülkemiz sularında ziyaret ve çartır hizmeti almaları teşvik edilmelidir. Yeni jenerasyonun yatçılığa daha kolay ulaşımı için tekne paylaşımının hukuki zemini hazırlanmalıdır” diye konuştu.

D-Marin Didim Marina Müdürü Murat Gezgin ise, “2019 yılında sektör son birkaç yıldır yaşadığı sıkıntıları geride bırakmaya başladı. Özellikle yurtdışından bizi ziyaret eden tekne sayısında ciddi oranda artış oldu. Bu hareketlenmeyi soğutmadan devam ettirerek gelecek sezonu daha da ileri götürmek arzusundayız” dedi.

Vira Haber