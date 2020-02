Anadolu Sigorta, deniz araçlarını ve denizleri koruyor

Uzun yıllardır ticari yük gemilerinin yanı sıra özel ve ticari amaçlı gezinti teknelerine, tekne inşaat/yenileme projelerine, gemi tamircilerinin, marinaların, liman işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta teminatları sağlayan Anadolu Sigorta, sunduğu denizcilik sigortası ürünleriyle bu alanda pazar liderliğini koruyor.

Anadolu Sigorta, DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile 2011 yılında imzaladığı protokol kapsamında her yıl deniz araçları sigortalarından elde edilen gelirin bir kısmını derneğe bağışlayarak denizlerin korunmasına da katkı sunuyor. Deniz Temiz Derneği Genel Müdürü Semiha Öztürk’ün Anadolu Sigorta’ya yaptığı ziyarette konuşan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, “Düzenlenen her bir poliçe ile TURMEPA’ya katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin lider şirketi olarak, sigortacılık faaliyetlerinden sağladığımız kazançla yine ülkemize ve hizmet sunduğumuz sektörlere yatırım yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz işbirlikleri de bu anlayışın bir parçası. Bunun yanında Akdeniz’in en büyük yelken festivali Bodrum Cup’a ve yelken yarışlarına sponsor olarak sektörü her yönüyle desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan denizcilik sektöründe, ticari faaliyetlerin devamlılığı için sigortanın önemine de dikkat çeken Şencan şöyle devam etti: “Anadolu Sigorta olarak birçok branşta olduğu gibi su araçları branşında da yüzde 36 pazar payımızla uzun yıllardır sektör lideriyiz. Bu liderliğin de verdiği sorumlulukla, gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, Türkiye dahilindeki denizlerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Deniz Temiz Derneği’ne desteğimiz sürecek.”

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk ise TURMEPA’nın oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için tüm deniz severlerin desteğiyle mücadele ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “TURMEPA 25 yıldır özellikle eğitim ve atık toplama faaliyetleriyle bu harekete katkı sağlamak için çalışıyor. TURMEPA olarak denizlerimizin bizler için yaşamsal önemini anlatmaya gayret ediyor, herkesin bu mücadelenin bir parçası olması için çaba gösteriyoruz. Tüm bu çabalarımız meyvelerini de veriyor; bugüne kadar deniz eğitimlerimizle 8 milyon 330 bin öğrenciye ulaştık. Derneğimizin simgesi haline gelen 6 atık toplama teknemizle 38 milyon litre sıvı atık topladık. Bu rakamları daha da yükseltmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin önde gelen duyarlı markalarının derneğimize verdiği destek bizleri çok mutlu ediyor. Anadolu Sigorta’nın TURMEPA’ya bugüne kadar yaptığı bağış sayesinde 570 bin litre siyah suyun denize karışması önlendi. Bu sayede 4 milyon 500 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlanmış oldu.”

Anadolu Sigorta’nın gösterdiği duyarlılığı çok önemsediklerini belirterek bu iş birliği modelinin diğer finans ve sigorta şirketlerine örnek olmasının gerektiğini ifade eden Öztürk, ziyaret sonunda Mehmet Şencan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Vira Haber