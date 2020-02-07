Türkiye’ye Çin’den gelen hayvansal ve yan ürünlerin ithalatı durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çin Büyükelçiliğine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." dedi.

Vira Haber