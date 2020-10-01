Doğu Akdeniz'de Yeni Navtex İlanı!

Söz konusu duyuruda denizcilere, “Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir. NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO gemi trafik merkezine bildiriniz” uyarısında bulunuldu.

Doğu Akdeniz'de NATO unsurlarınca 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Deniz Muhafız Harekatı'nın şüpheli gemilerin sorgulanması maksadıyla NATO tarafından icra edilen bir harekat olduğu ve belirlenen tarihlerde belirlenen NATO gemileri tarafından icra edileceği öğrenildi. Deniz Muhafız Harekatı'nın bir tatbikat olmadığı ve saha ilanının da olmadığı öğrenildi. Ayrıca Navtex'in sadece ticari gemilerin sorgulamalarda işbirliği yapması konusunda bilgilendirilmeleri maksadıyla yayınlandığı ve Doğu Akdeniz'deki son mevcut durumla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Vira Haber