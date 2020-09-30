Doğu Karadeniz'in En Çok Mavi Bayraklı İli Ordu

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, 2 plajı ile "Mavi Bayrağı" hak eden Ordu’da, mavi bayraklı plaj sayısını artırmak için yapılan çalışmalar sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en çok mavi bayraklı iliyiz. Hedefimiz, çıtayı daha yükseğe taşımak” dedi.

Türkiye, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı üçüncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 23 artarak 486'ya yükseldi. Sahiliyle tüm ülkeyi kendisine hayran bırakan Ordu, aynı başarısını plaj noktasında da göstermeyi başardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ve istenilen kriterlerin yerine getirilmesi sonucu, Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı ile Kumbaşı Kumsalı Plajı’nda ‘Mavi Bayrak’ dalgalanmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında açıklanan ödül sonrası, daha fazla Mavi Bayrak’lı plaj için düğmeye bastı. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından, Mavi Bayrak kriterlerini yerine getirebilecek plajlarda, hummalı bir çalışma başlatıldı.

Çok önemli çevre ödülü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mavi Bayrak ödülünü alabilmek için plajlarda 27 ayrı kriteri yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Güler, “Dünyada temelleri 1985 yılında atılan ve 49 ülkede uygulanan Mavi Bayrak çalışması, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Küresel bir pandemiyle karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, plajların mavi bayrak alabilmesi ve güvenilirliğinin Dünya tarafından belgelenmesi çok önemli. Çünkü Mavi Bayrak alabilmek için birçok kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Mavi bayraklı plaj sayısı arttırılacak

Ordu’daki Mavi Bayraklı Plajlarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Yaptığımız çalışmalar sonrası, Altınordu ilçemizdeki Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı ile Kumbaşı Kumsalı Plajı’nda tekrar Mavi Bayrak almayı başardık. Cumhuriyet Mahallesi Halk Plajı, 2 bin metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde bir plaj. Şehir merkezine uzaklığı ise 4 kilometre. Kumbaşı Kumsalı Plajı ise 500 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde. Şehir merkezine uzaklığı ise 15 dakika olan bir plaj. Bu iki plajımıza ek olarak, önümüzdeki süreçte diğer plajlarımızda da Mavi Bayrak sayılarını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.