Açıldığı günden itibaren dev işlere imza atan Türkiye’nin en büyük transit limanı Asyaport, yeni bir rekor kırdı. Pandeminin etkilerine rağmen artan hacim ile birlikte, Türkiye’ye MSC Oscar sınıfı gemilerin uğrak yapmaya başlaması limanda gerçekleşen hareket sayısını da artırdı. Bugün yanaşan 400 metre uzunluğunda, 19.462 TEU kapasiteli, MSC INGY konteyner gemisine 2.487 tahliye, 3.075 yükleme ile lokal ve transit olmak üzere toplamda 5.562 hareket gerçekleştirilerek liman tarihinin en yüksek hareket rakamına ulaşıldı.

Günün anısına gemi kaptanına Asyaport Planlama Müdürü Kaptan Gökmen Azaklı ve MSC Tekirdağ Liman Acente Hizmetleri Müdürü Volkan Aytaş tarafından plaket takdim edildi.

Sahip olduğu 2010 metre toplam rıhtım uzunluğu, 18 metre derinliği ile tam dolu olarak Türkiye’de sadece Asyaport’a yanaşabilen MSC Oscar sınıfı gemilerin limanlarımıza gelmesi; ülkemizin bölgesindeki önemini ve diğer ekonomilerden farkını bir kez daha gösterdi. Asyaport, MSC’nin Covid-19 salgınının etkilerini dengelemek için başlattığı “Transit Taşımanın Askıya Alınması (SOT)” programı kapsamında tüm Doğu Akdeniz ve Karadeniz için ana aktarma noktası olarak önemli bir rol oynuyor.

Vira Haber