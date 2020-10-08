Gemi İnşa Sektörü Hedef Büyüttü!

Gemi ve yat inşa sektörü eylül ayında yüzde 331.5 artışla yeni rekor kırıp, ihracatını en fazla artıran sektör oldu. GYHİB Başkanı Cem Seven, pandemi sonrası 1 milyar dolar olarak belirlenen yılsonu ihracat hedefini bu ay 1.2 milyar dolara revize ettiklerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı verilere göre eylül ayında gemi ve yat sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 331.5 oranında artış göstererek, 159,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tersaneciler böylece eylül ayında tüm sektörler arasında ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Yılın ilk 9 ayı itibariyle de 2019 yılında 726 milyon dolar olan toplam yıllık ihracat tutarı 2020 yılı ilk 9 ayında 920 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’e konuşan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, “Pandemi nedeniyle yılsonu hedefimizi 1 milyar dolara düşürmüştük. Eylül ayı rakamlarının açıklanmasının ardından teslimatını yapacağımız gemileri de göz önüne alarak, yılsonu hedefimizi 1.2 milyar dolara çıkardık” dedi. Hatırlanacağı gibi sektör, salgın sonrası yabancı alıcıları ‘jet uçak’ çözümü ile Türkiye’ye getirerek seyahat engelini aşmış, ihracatı hızlandırmıştı.

YAT SİPARİŞİ ARTTI

2020 yılında yapılan toplam 920 milyon dolarlık sektör ihracatının 541 milyon doları gemi, 110 milyon doları yat, 106 milyon doları römorkör, 97 milyon doları feribot, 25 milyon doları yan sanayi, 41 milyon doları da tankerler ve diğer deniz araçları ihracatı olarak kaydedildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ülke 214 milyon dolar ile Norveç oldu. Yat ihracatı yılın ilk dokuz ayında yaklaşık yüzde 18 arttı. Pandemi sonrası yat tatiline ilginin artmasıyla bu alandaki yeni siparişler de yükselişe geçti.

ARMATÖRÜN YATIRIM İŞTAHI ARTTI

Gemi alım satım piyasası hareketlendi. Gemi broker'lik şirketi Pelikan Denizcilik'in ortağı Meltem Süloğlu, "Piyasa çok hareketli, satılık gemilere ilgi çok arttı. Özellikle utramax piyasası daha hareketli. Ancak piyasada çok gemi olduğu için fiyatlara henüz fazla yansımadı” dedi. Süloğlu, armatörün yatırım iştahına karşın bankaların ise finansman konusunda isteksiz olduğunu belirterek, "Armatör alıma istekli ama finansman bulamayan harekete geçemiyor" dedi.

DENİZDE YENİ ÇİN RALLİSİ

Küresel deniz ticaretinin önemli barometrelerinden biri olarak kabul edilen Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) yeni rekor kırdı. Çin'in demir çelik talebini artırması ile hızlanan BDI, son iki haftada yüzde 25'in üzerinde artışla 2 bin 97 puana çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gemi Brokerleri Derneği (GBD) Başkanı Kaptan Semih Dinçel, "BDI, Çin'den gelen ekim ayı yüklemeli demir cevheri talebiyle özellikle capesize endeksinin ivmesiyle son 12 ayın yılın en yüksek seviyesini yakaladı. 6 Ekim kapanışları 7 ve 15 günlük ortalamaları analiz ettiğimizde son bir haftada roketlemeyi görüyoruz. Şubat 2020'den bugüne Çin'de demir çelik üretimi yüzde 9 artarak 94.8 milyon tonla rekora ulaştı. Dünyanın geri kalan ülkelerindeki üretim yüzde 10 düştü. Pandeminin kaymağını Çin yiyor" dedi.

Vira Haber