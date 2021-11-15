Doğusel: İhracatta 2022, 2021’den daha iyi olacak

Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında video konferans sistemi üzerinden yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’na; Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekci, Doğu Marmara Gümrük Müşavirler Derneği Başkanı Sadi Vatan ve Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak katıldı. Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekci, meclis üyelerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, Sadi Vatan güncel gümrük verilerini, Dr. Onur Sabri Durak da, ekonomik gelişmeleri aktardı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise, denizcilik sektörünün ekonomik verilerini ve güncel faaliyetleri paylaştı.

Atatürk’ün anıldığı toplantıda ulu önderin Türkiye için yaptıklarını dile getiren Vedat Doğusel, “Başta Kabotaj Kanunu olmak üzere birçok adımı ile Türkiye’yi bir deniz ve denizci ülkesi yapmak adına çalıştı. Bizler de onun çizdiği yolda ilerliyoruz” dedi.

12 AYLIK RAKAMLARA 10 AYDA ULAŞILDI

Pandemiye, dünyadaki enerji maliyetlerindeki artışına ve Türkiye’nin kendi problemlerinden kaynaklı olan ekonomik sıkıntılara rağmen denizcilik sektörünün çok iyi bir sınav verdiğini belirten Başkan Doğusel, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl 12 ayda ulaştığımız ihracat rakamlarına yılın ilk 10 ayında ulaştık. Diğer yandan 2021’in neredeyse her ayı başka bir rekora ulaştık. Kocaeli’deki ihracat rakamlarındaki ivmenin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. 2022 yılının 2021’den daha iyi olacağına inancımız tam.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezini balıklandırma hamlesi çok önemli. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak bizim de destek verdiğimiz etkinlikte denize 7 bin adet balık bırakıldı. Böylelikle İzmit Körfezinin eskisi gibi balık cenneti olması adına önemli bir çalışmaya daha imza atıldı”

EKONOMİK VERİLERİ SUNDU

DTO Kocaeli Başkanı Vedat Doğusel daha sonra Kocaeli’nin ekonomik verilerini sundu ve Liman başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarında önemli bir artış olduğunu açıkladı. Doğusel şöyle konuştu:

“-İlk 10 ayda Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 2 bin 467 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 5 bin 570. Toplam gemi sayısı ise 8 bin 37. İlk 10 ayda en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktada birinci konumda ve oranı ise yüzde 18,8. yük elleçlemesinde bu yılın ilk 10 ayında Kocaeli yine birinci durumda. Kocaeli, 68 milyon ton yük elleçlemesi ile ülke toplamından yüzde 15,6 pay almaktadır. İlk on ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 31,1’lik, ithalatımızda ise yüzde 43,8’lik bir artış görülmüştür. İhracatta 27 milyar 240 milyon dolar, ithalatta ise, 48 milyar 88 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirilmiştir. İhracatta Derince, ithalatta ise Dilovası öne çıkan gümrük kapıları olmuştur.”

Vira Haber