DTO İzmir Şubesi'nde koltuk Yusuf Öztürk'e emanet

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi seçimleri DTO İzmir Erdoğan Yılmaz Meclis Salonu’nda yapıldı. 5 yıldır DTO İzmir şube başkanlığı görevini yürüten Yusuf Öztürk güven tazeleyerek yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi seçimleri için oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başladı ve 17.00'de sona erdi. Sandıklardan toplam 437 oy çıkarken, 4 oy geçersiz sayıldı. Mavi Listeden aday olan Gökalp Erim 194 oy aldı. Beyaz Listeden aday olan mevcut başkan Yusuf Öztürk ise 239 oy ile yeniden İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanlığına seçildi.

Mavi liste ile seçime giren Gökalp Erim ve beyaz liste ile seçime giren İMEAK DTO İzmir Şubesi mevcut başkanı Yusuf Öztürk’ün başkanlık için yarıştığı seçimde 20 yeni meclis üyesi de belirlenecek. Mavi ve beyaz listelerin yarıştığı seçimlere denizcilik sektörü seçimlere yoğun ilgi gösterdi.

İMEAK DTO Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk seçim sonrası yaptığı konuşmada, ''Sonuç denizcilik sektörüne hayırlı olsun’’ dedi. Rakibi Gökalp Erim’e ve ekibine teşekkür eden Öztürk, seçim sürecinin gayet düzeyli, barış ve huzur dolu geçtiğine vurgu yaptı. Öztürk konuşmasına şöyle devam etti: 'Bu seçimin kaybedeni de kazananı da yoktur. Tek bir kazanan vardır o da denizcilik sektörüdür. Bu seçimi İzmir denizciliği kazanmıştır' dedi.

DTO İzmir Şubesi'nin faaliyet alanının sadece İzmir ile sınırlı olmadığını Ayvalık'tan Didim'e kadar tüm sahil şeridindeki üyelerin sorunlarıyla ilgilendiklerini kaydeden Öztürk, Türkiye ve Ege Bölgesi denizciliği adına sektöre faydalı olmak için çalışacaklarını dile getirdi. Geçmiş dönemde çok sayıda sempozyum ve kongre düzenleyerek sektöre katkıda bulunduklarını ifade eden Öztürk, "Deniz turizmi, mevzuat, limanlar, acenteler ve gümrük başta olmak üzere denizciliği ilgilendiren her konuda çalışmalar yaptık. DTO'ya yakışır bir yer satın aldık. İnşaatın hızla tamamlanıp hizmete açılmasını istiyoruz. Eğitime önem verdiğimiz için Türk Eğitim Derneği ile yaptığımız projeye hız vereceğiz. Turizmin yüzde 20'si denizden sağlanıyor. Marinalar, su sporları, yatçılık ve kruvaziyerin gelişmesini sağlamalıyız. Türkiye'ye yapılan algı operasyonlarına karşı turizm faaliyetlerinin artarak sürmesini istiyoruz" dedi.’ şeklinde konuştu.

Seçim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürk, bu seçimin kendilerine iki faydası olduğunu söyledi. Yusuf Öztürk; 'Kendimizi değerlendirme fırsatı bulduk, çünkü seçimi az bir farkla kazandık. Gökalp abiye teşekkür ediyorum. Üyelerimize daha fazla dokunmalıyız. Çok sevdiğim dostlarımı gördüm burada. Tüm ekiple bu başarıya imza attık. Ben herkesin sayesinde buralara geldim. Metin Kalkavan ve ekibine verdiği tüm desteklerden ötürü teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yusuf Öztürk; seçim sürecinde barışçıl ve huzurlu bir iletişim kurdukları için Gökalp Erim’e çiçek takdim etti.

Seçime farklı illerden birçok meclis üyesi katıldı. Denizcilik Sektör Meclis Başkanı Erol Yücel, Kenan Turkantos, Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, Cihan Ergenç, Savaş Ercan, Arslan Bilgi gibi isimler de seçimleri izlemek ve oy vermek amacıyla İzmir’e geldi.

Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, çok uzun bir seçim süreci olduğunu belirterek; ‘Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum’ dedi.

Denizcilik Sektörü Meclis Başkanı Erol Yücel ise; ‘Önemli olan yarışın huzur içerisinde centilmence olmasıydı.. Sonucun sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.’ yorumunda bulundu.

Vira Haber