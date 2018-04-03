Kızıldeniz'de Suudi petrol tankeri vuruldu

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 'Yemen'deki Şii Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda bir Suudi petrol tankerine saldırdığını' duyurdu. Husiler ise savaş gemisi vurduklarını iddia etti.

Önce Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de bir Suudi petrol tankerinin 'Yemen'deki Şii Husilerin saldırısında vurulduğu' haberini geçti.

Ardından Saudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 'Yemen'deki Şii Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda bir Suudi petrol tankerine saldırdığı' açıklamasını yaptı.

Koalisyonun açıklamasında, Suudi tankerine saldırının Yemen'in Kızıldeniz'deki Hudeyde limanı açıklarında gerçekleştiği, tankere eşlik eden koalisyon savaş gemisinin derhal müdahale ettiği ifade edildi. Ama saldırının ne gibi bir silahla düzenlendiği belirtilmedi.

Husileri desteklemekle itham ettiği İran'ı da suçlayan koalisyon, hafif hasar alan tankerin yoluna devam ettiğini söyledi. Bölgede devriye gezen AB donanma gücü de, geminin yoluna devam ettiğini, mürettebatın zarar görmediğini duyurdu.

KOALİSYON SÖZCÜSÜ: TERÖR SALDIRISI

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el Malki, bunun, küresel petrol ticaretindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Kızıldeniz'deki Bab-ül Mendep Boğazı'ndan geçişleri tehlikeye atan bir terörist saldırısı olduğunu ileri sürdü.

HUSİ YÖNETİMİ: SAVAŞ GEMİSİ HEDEF ALDIK

Yemen'in başkenti Sana'daki Husi yönetimi ise Suudi liderliğindeki koalisyonun bir savaş gemisini Kızıldeniz'de hedef aldığını açıkladı. Husi açıklamasında, bunun koalisyonun Hudeyde'de hepsi aynı aileden olan 7'si çocuk 12 sivili katletmesine misilleme olduğu ifade edildi.

Vira Haber