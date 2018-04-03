Rusya ile Özbekistan arasında nükleer işbirliği

Özbekistan ile Rusya arasında imzalanan nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında işbirliği hakkında hükümetler arası anlaşma 1 Nisan günü yürürlüğe girdi.

Anlaşma, 29 Aralık 2017 tarihinde Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Nadir Atacanov arasında imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde Rosatom şirketinin Özbekistan'a nükleer enerji alanında altyapı yatırımları yapması bekleniyor. Bunlardan biri de nükleer tesis inşası. Ayrıca uranyum madenciliğinde de yeni teknolojilerin aktarımı ve araştırma-geliştirme alanlarının oluşturulmasının planlandığı belirtilmişti.

Lihaçev, Özbekistan'da iki adet nükleer tesis yapmayı düşündüklerini belirtmiş, ayrıca yapılacak nükleer tesislerin öncesinde alanda uzman yetiştirmek için Moskova'da Özbek öğrenciler için bir merkez oluşturulacağı bildirilmişti.

Vira Haber