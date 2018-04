Akkuyu'nun temeli atıldı, ilk harç döküldü

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı gerçekleştirildi.Temeli atılan projenin ilk harcı da döküldü.

Bu arada Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili bilgiler veren Akkuyu NGS Direktörü Konstantin Ryzhak, “Bu proje sıradan bir inşaat projesi değil çünkü Rosatom için de 20 milyar dolarlık yatırım ile en büyük yurtdışı yatırımıdır” dedi.

“AKKUYU SIRADAN BİR İNŞAAT PROJESİ DEĞİL”

Santralin akla gelebilecek olan her türlü doğal afet, deprem ve tsunamiye yüz de 100 dayanıklı şekilde yapılmakta olduğunu aktaran Ryzhak şöyle konuştu; Akkuyu NGS son derece güvenilir bir santral çünkü bu santral Fukuşima olayı dikkate alarak da geliştirildi. Bizim santralimiz tamamen tehlikesizdir. Bu proje sıradan bir inşaat projesi değil çünkü Rosatom için de 20 milyar dolarlık yatırımı ile en büyük yurtdışı yatırımıdır. İnşaat sırasında malzemenin yüzde 40 Türk firmalardan karşılanacak. Bununla birlikte şu an Rusya’da 250 civarında öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 35’i geçen ay mezun oldu ve büyük başarılar gösterdi. Öğrencilerden 3’ü ise bizim ‘Kırmızı Diploma’ dediğimiz en yüksek not seviyesine ulaşarak mezun oldular ve en kısa sürede bize katılacaklar. Santralle birlikte yepyeni bir sanayi sektörü meydana geliyor. Bu santralle birlikte Türkiye’nin kendi nükleer endüstrisi olacak ve Türkiye nükleer anlamda önemli bir oyuncu haline gelecek. Biz buna katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

“SANTRAL ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK”

Ryzhak konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bizim için çevre konusu çok önemli çünkü çevreye hassas davranmak zorundayız. Zaten kullanılacak yakıt ve bertaraf edilmesiyle ilgili yine hükümetler arası bir anlaşma imzalanacak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bir taslak iletilecek. Akkuyu’daki süreç çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yürütülecek. Yöre gerçekten çok güzel ve nükleer santralin turizme zararı olmayacak. Hatta nükleer santrali görmeye gelecek olan yerli turistler olacağını düşünüyorum. Vatandaş ile temas kuruyoruz. Çekincelerini gidermek için her şeyi yapıyoruz hatta Mersin merkezde bir bilgilendirme ofisi açtık. Türk vatandaşların da gelip bizlerden bilgi almasını istiyoruz. Biz Türkiye ile sadece aynı sokağı paylaşan bir komşu değil omuz omuza veren bir dost olacağız. Türkiye ile bir olacak olacağız ve geleceğimizin parlak olacağından eminim.”

