OYAK, Doğu Marmara’da Ro-Ro limanı kuracak

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri otomotiv lojistiği alanında yabancı bir şirket ile ortak yatırıma imza atacak.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri, yabancı bir şirket ile otomotiv lojistiği alanında ortak yatırım açıklayacak Şirketin gönderdiği davetiye mektubunda "yükselen otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları karşılayacak" yatırım için imza töreninin Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

Ortaklık yapılacak şirketin adı açıklanmadı, ancak Rekabet Kurumu geçen yıl Kasım ayı sonunda OYAK Denizcilik ile Liman İşletmeleri ve Japon lojistik şirketi Nippon Yusen Kabushiki Kaisha arasında ortak girişim kurulmasına izin vermişti.

Rekabet Kurumu'nun karar metnine göre Oyak Denizcilik'in ortak girişim sermayesinde yüzde 55, Japon şirketin yüzde 45 payı olacak.

Yine karar metnine göre ortak girişim kurulması sonucu kurulması planlanan liman Doğu Marmara bölgesindeki yedinci Ro-Ro limanı olacak.

Vira Haber