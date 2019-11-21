Dubai'de çölün ortasına somon çiftliği kurdu

Girişimci Bader bin Mubarak, fabrikanın tüm ayarlarını, somon ülkesi Norveç'in iklim şartlarına göre tasarladı. Şimdi çölün ortasında her ay 15 ton Norveç somonu üretiyor.

Bir çöl ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, balık ihtiyacının yüzde 92'sini ithalattan karşılıyor. Bu durumu tersine çevirmek isteyen girişimci Bader bin Mubarak, Dubai'de çöl ortasında balıklar için bir 'vaha' kurdu.

Önce kapalı alana içi temizlenmiş deniz suyuyla dolu 4 dev tank yerleştirdi.

Alanın ışıklandırmasından suyun ısısına kadar her şey İskandinav ülkesi Norveç'in iklimine göre ayarladı. Okyanustaki kutup akıntıları tanklarda yapay olarak gerçekleştirildi. Sonra da tanklar Norveç somonuyla dolduruldu. Böylece balıkların kendini 'evinde' hissetmesi sağlandı.

Balık çiftliği ayda 15 ton Norveç somonu üretiyor

Norveç'te somon avı zor şartlarda gerçekleşiyor. Balıkçılar kış şartlarında somon avlayabilmek için buz tutmuş nehirlere gidiyor. Nehrin yüzünde açılan bir delikten oltayı sarkıtan balıkçılar sıcaklığın sıfırın altında olduğu Norveç'te, saatlerce somonun yemi yakalayıp oltaya takılmasını bekliyor.

Vira Haber