Çayağzı Yat Limanı'nda onarım başladı

Antalya'nın Demre ilçesinin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan penceresi olan Çayağzı Yat Limanı'nda onarım çalışması başlatıldı.

Yaz kış yüzlerce turistin dünya cenneti Kekova'ya yat turuna çıktığı Çayağzı Yat Limanı'nda, geçen kış mevsiminde meydana gelen dev dalgalar nedeniyle hasar oluştu. Turizm sezonu öncesi limanın bazı bölümleri onarılmış, ancak bazı bölümleri kalmıştı. Yaklaşan kış öncesi Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'nin girişimleri, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'in desteğiyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ın yönetime götürmesiyle, liman için İMEAK tarafından 60 bin lira ödenek gönderildi. Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi, gelen 60 bin liralık ödenekle ihale yaparak Çayağzı Limanı'nın onarımına başladı.

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, "Gönderilen ödenek için İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin'e tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Başlatılan çalışmayla limanın dalga kıranında oluşan delikler ve yırtıklar dev bloklarla kapatılıyor. Dalga kıranın yıkılan burnu tamamlanıyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Çayağzı Limanı'mız güvenli ve sağlam hale gelecek" dedi.

Vira Haber