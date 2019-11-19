Ukrayna Fransa’dan devriye gemisi alacak

Ukrayna Hükümeti, Fransız tersanesi OCEA tarafından yapılan 20 FPB 98 devriye gemisinin alımına yeşil ışık yaktı.

Ukrayna ülkenin deniz sınır güvenliğini güçlendirmek için geniş çaplı bir projeye doğru ilk adımı attı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Ukrayna Yüksek İdaresi tarafından onaylanması beklenen Ukrayna ve Fransa Hükümetleri arasında çok yakında bir anlaşmaya imza atacaklarını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, tarafından yapılan açıklamada ,Ukrayna sınırının deniz bölümünün savunmasız olduğu, bu yüzden daha çok gemiye ihtiyaçları bulunduğunu belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, ‘Deniz Üsleri ve 19 gemi işgal altındaki Kırım bölgesinde kalıyor ve mevcut gemilerimizin yüzde 80'i teknik olarak modası geçmiş ve sürekli güncellenmesi gerekiyor’’ dedi.

Avakov, Fransa’nın kredi finansmanında kapsamlı bir yaklaşım önerdiği ve Ukrayna’da üretimin yüzde 25’ini yerelleştirmeyi kabul ettiği için Ukrayna’da OCEA’nın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözleşme bedelinin 136,5 milyon Euro olduğu belirtilen açıklamada, hem ticari bankalardan hem de Fransa Maliye Bakanlığı Hazine kredisinden sağlanan kredilerden kısmi finansman sağlanacağı açıklandı.

Bakan Avakov ayrıca gemi inşa ve tedarikine ek olarak, projenin teknik personelin eğitimiyle birlikte bakım için gerekli yedek parça ve araçları ve teknik hizmetleri içeren kapsamlı bir hizmeti kapsadığını da belirtirken ilk geminin 60 ay içinde Ukrayna'da teslim edileceğini açıkladı.

OCEA'nın 32 metre uzunluğundaki FPB 98 devriye gemisi 13 denizcinin mürettebatına sahip ve maksimum 30 deniz mili hızına sahip.

Vira Haber