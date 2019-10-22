Dünya bunkercilerinin İstanbul çıkarması

25 ülkeden 260 üzerinde kayıtlı delegeyle yapılan IBIA CONVENTION gün boyu sürecek eğitim ve etik kurul toplantısıyla başlıyor, saat 19:00 da ise İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından misafirlere hoşgeldin resepsiyonu verilecek. Bakanlıklar, üst düzey bürokrasi ve denizcilik camiasından yoğun katılım olan resepsiyonda İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran katılımcılara hitap edecek.

Yarın (23 Ekim Çarşamba) ana toplantı, Perşembe günü ise Mustafa Muhtaroğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı Türkiye 2020’ye hazır başlıklı panelle sona erecek. Toplam 7 bölümden oluşan konferansta BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğlu, IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, T.C Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile IBIA Başkanı Michael Green dahil 42 konuşmacı yer alacak. Programa yoğun ilgi var. Tam program www.ibiaconvention.com web sitesinde yayınlanmaktadır.

Organizasyonun Gala Yemeği yarın (23.10.2019 Çarşamba) akşam Çırağan Sarayı’nda İMEAK Deniz Ticaret Odası çatısı altında Türkiye’nin lider yakıt ikmal firmaları Arkas Bunker, Energy Petrol, Petrol Ofisi, Socar ve Unerco tarafından kurulan İSTANBULBUNKER2020 grubunca verilecek.

24.10.2019 Perşembe günü Asmira Petrol ev sahipliğinde Boğaz Turu yapacak misafirler, Peninsula Petroleum tarafından ikram edilen Ayasofya gezisi ve akşam yemeğiyle programı sonlandıracaklar. Misafirlerin 19.10.2019 Cumartesi gününden itibaren yoğun bir şekilde İstanbul’a geldiğini belirten IBIA yöneticileri, konferansla birlikte çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştiren katılımcıların genel olarak hafta sonunu İstanbul’un tarihi bölgelerini ziyaret ettikten sonra dönüş yapacaklarını açıkladılar.

Konferansın açılış ve ana konuşmaları DTO Plus tarafından canlı olarak yayınlanacak. Organizasyonun Türkiye’den tek medya partneri olan Virahaber ve Deniz Ticareti Dergisi’nde de organizasyon ayrıntıları ile paylaşılacak.

Vira Haber