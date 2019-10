The Bodrum Cup kampana töreniyle resmen başladı

The Bodrum Cup'ın başlangıcını simgeleyen kampana çalma töreni, 21 Ekim'de yapıldı. Törene The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon katıldı.

Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina'nın ana sponsorluğuyla bu yıl 31'incisi düzenlenen The Bodrum Cup, geleneksel kampana törenini 21 Ekim'de gerçekleştirdi. Organizasyonun başlangıcını temsil eden törene The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon katıldı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal şunları söyledi: “Biz Bodrum'un ve Bodrum'da üretilen teknelerimizin her zaman daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. Bu düşüncemizden aldığımız güçle, bugün hepimizi burada buluşturan The Bodrum Cup'ı, bu yıl sayısının yüzde 15 arttığı yabancı katılımcılarımız sayesinde sadece Bodrum'un, hatta Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük yelken organizasyonu yapacağız. 31. yılımızı son 10 yılın en kalabalık katılımıyla kutluyoruz. Bodrum'dan başlayıp Kissebükü Koyu, Gümüşlük ve Yalıkavak Marina'yı kapsayan beş etaptan oluşacak olan yarışlar 26 Ekim'de sona erecek. Biz her zaman The Bodrum Cup'ın bir yelken yarışından çok daha fazlası olduğunu söyledik. Çünkü The Bodrum Cup nefes kesen yarışlarıyla beraber, içerisinde birçok etkinliği ve artık geleneğimiz haline gelen sosyal sorumluluk projelerini barındırıyor. Bu yıl sanatı The Bodrum Cup'ın önemli bir parçası haline getirerek Türkiye'nin en önemli sanat değerlerinden, ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ı birçok etkinlikle anacağız. Eski bir Bodrum sevdalısı olan İlhan Koman'ın 114 yıllık teknesi Hulda ve eserlerinin bir kısmı, yüzer sergi alanımız olarak bizleri Gümüşlük ve Yalıkavak'a kadar takip edecek. Ayrıca bu yıl tekneler, organizasyonumuzun bugüne kadarki en anlamlı ödülü için yarışacak. İlhan Koman'ın çizimlerini tamamladığı ve prototipini yaptığı Sonsuz Sütun eserinden yola çıkarak bu seneki ödülümüzü oluşturduk. Tüm bu etkinliklerimizle Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol üstleniyoruz.”

Kampana çalma töreninde konuşan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras şunları söyledi: “The Bodrum Cup ailesi olarak bizler 31 yıldır yatçılık ve deniz sektörünü ülkemizin hak ettiği seviyeye çıkarmak, denizlerimizi ve koylarımızı korumak için çaba sarf ediyoruz. Çabalarımızın meyvesini geçen sene 53 milyon kişiye ulaşarak aldık. Yöremizde üretilen ve charter'da kullandığımız yatlar başta olmak üzere tersanelerimizi, mühendislerimizi, ustalarımızı, Bodrum'u, Muğla'yı ve ülkemizi, sizlerden gelen destekler ile olumlu bir şekilde tanıtmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl, 17 yıl önce bir ilki gerçekleştirdiğimiz sevgi çemberi platformunun en büyüğünü yapacağız. Tıpkı o zaman olduğu gibi bu muhteşem resmi de tüm dünyaya büyük bir coşkuyla armağan edeceğiz. Bu çalışmalarımız ve emeğimizle Türkiye'mizin ve yöremizin ne kadar güzel olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz.”

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, “The Bodrum Cup, deniz ticareti ve turizminin ülkemizdeki yüzü ve örneği. Turizmimizi ayakta tutan ve Bodrum'u Bodrum yapan yat ithalatı, ülkemize önemli katma değerler sağlıyor. Bu organizasyonda Sayın Erman Aras'ın başlattığı bu hayalin, bu kalabalık ve coşkuyla devam edeceğine inancımız tam. Deniz Ticaret Odası olarak sektörümüzün devamlılığını sağlamak ve daha yukarılara çıkmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı: “Yarışçı olarak katıldığım The Bodrum Cup'ın bu sefer sponsorlardan biri olduk. The Bodrum Cup, Bodrum Belediyesi'nin sponsoru olduğu en değerli organizasyon. The Bodrum Cup'ı gittiğimiz her yerde gururla tanıtıyoruz. Çünkü The Bodrum Cup, Bodrum'un binlerce yıllık değerlerini günümüze taşıyor. Kültürümüzü ilerleyen nesillere bugün organizasyonda yer alan gençler taşıyor. The Bodrum Cup bizi gururlandırıyor. Bodrum; tarihi, kültürü, coğrafyası, insanı ve diğer her şeyiyle o kadar değerli ki, sadece dünya insanlarını Bodrum'a getirip Bodrum bu dememiz, tanıtmamız için yeterli oluyor.”

Yarışmalar 26 Ekim tarihinde sona erecek.

Vira Haber