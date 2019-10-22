Denizcilik eğitimi sektöründe 20 seneyi geride bırakan Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu, denizcilik eğitiminde başarılı çalışmalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu edindiği deneyimlerini yabancı gemilere gemi adamlarını eğiterek ülke sınırlarının dışına taşıyor. Ekol Denizcilik’in gelecekteki hedefi uluslararası eğitim kurumları arasında yer almak ve ismini hep en üstlerde yazdırmak bulunuyor. Bu kapsamda başarılı çalışmalarına devam eden Ekol Denizcilik insan kaynakları MLC 2006 kapsamında gemiadamı işe alım ve yerleştirme servis sağlayıcısı sertifikasını aldı

Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu’nun iştiraki olan Ekol İş Güvenliği ve Personel Danışmanlığı TIC.A.Ş. 17 Ekim 2019 tarihinde Türk Loydu tarafından, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) kapsamında servis sağlayıcı olarak onaylanıp sertifikalandırıldı.

Şirket yetkilisi Kaptan Vurgun Karayel, Ekol Denizcilik olarak 20 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası standartlarda denizci yetiştirdiklerini belirterek, “Öncelikli hedeflerimizden biri de eğitim verdiğimiz gemiadamlarının, armatörlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gemilerde istihdamını sağlamaktır. Bir diğer ifade ile yetiştireceğiz ve yetiştirdiğimize istihdam sağlayacağız” diye ifade etmiştir.

Bu gün sektörümüzün en önemli sorununun özellikle tayfa yeterliliğindeki Türk gemiadamlarımızın istihdam kaybı olduğunu belirten Kaptan Karayel, bu sorunun çözümüne çok taraflı bakış açısı, ulusal ve uluslararası mevzuat ile uyumlu, akılcı, kalıcı ve kurumsal yaklaşımla yardımcı olacaklarını belirterek “Ülkemizde MLC 2006 Sözleşmesine uyum yasaları hazırlıklarının devam ettiğini dikkate aldığımızda, bu gün bazı uygulamalarımız mevzuatla ile tam uyumlu olmayabilir, ancak herkes bilmelidir ki Ekol İnsan Kaynakları olarak amacımız Türk Gemiadamlarına istihdam sağlamaktır” açıklamasını yaptı.

Ekol İnsan Kaynakları olarak 2014 yılında yola çıktıklarında zorlu süreçlerin bilincinde olduklarını belirten Kaptan Karayel, sözlerine şöyle devam etti: “Daha önce denizciyle teması olmamış İŞKUR’dan MLC 2006 Sözleşmesi esaslarını da dikkate alarak 15 Ocak 2015 tarihinde Özel İstihdam Bürosu yetkisi aldık, eğitim esasına göre dizayn edilmiş 46 binin üzerindeki aktif Türk gemiadamı yazılımımızı, istihdam ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yeniledik. Bu süreçte sistemimizi, armatörlerimizin personel ihtiyaçlarını datamızdan personel yönlendirmek suretiyle denedik, ihtiyaca göre geliştirdik.”

Kaptan Vurgun Karayel Ekol İnsan Kaynakları olarak bundan sonraki faaliyetlerinde en önemli hedeflerinin armatörler tarafından da kabul gören, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, Türk gemiadamı yetiştirme ve istihdam modeli oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Vira Haber