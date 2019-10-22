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Rus gemisinden acil yardım çağrısı!

Rus gemisinden acil yardım çağrısı!

Norveç kıyılarında ilerleyen bir Rus buzkıran gemisi, fırtına nedeniyle acil yardım çağrısı gönderdi.

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33 mürettebatı bulunan buzkıran Rus gemisi Norveç'in batı kıyısından acil yardım çağrısı gönderdi. Dakikalar sonra çağrının yanlışlıkla verildiği açıklandı.

Norveç Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, geminin başta motor gücünü yitirdiği daha sonra bazı manevraları yapabildiği ifade edildi.

Tass Haber Ajansı'nın Rus Deniz Taşımacılığı Dairesine dayandırdığı haberinde, geminin yanlışlıkla acil çağrıda bulunduğu belirtildi.

Vira Haber

 

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