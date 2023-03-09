Dünyanın En Büyük Konteyner Gemisi MCS’ye Teslim Edildi

Çin’in yerli teknolojiyle geliştirdiği, dünyanın en büyük konteyner gemisi “MSC Tessa” bugün Shanghai’da teslim edildi. Küresel konteyner nakliye şirketi MSC’in siparişiyle Çin Gemi Yapımı Grubu’na (CSSC) bağlı Hudong-Zhonghua Gemi Yapımı A.Ş tarafından üretilen konteyner gemisi, 240 bin ton ağırlığında 24 bin 116 adet standart konteyner taşıma kapasitesine sahip.

“MSC Tessa” 399,99 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük uçak gemisinden 60 metre daha uzun. Geminin güverte yüzölçümü yaklaşık 4 standart futbol sahası büyüklüğünde. MSC şirketi, Çin’e söz konusu gemi toplam 4 adet sipariş verdi. Son teslimatın haziran ayının sonunda yapılması bekleniyor.