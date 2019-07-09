Dünyanın en büyük konteyner gemisi yola çıktı

MSC Mediterranean Shipping Company'nin Genel Müdürü Jonathan Zhu, ‘MSC Gulsun 23,756 TEU'yu (yirmi fit eşdeğeri) taşıyabiliyor. 399,9 metre uzunluğunda ve 61,5 metre genişliğinde olan gemi, Qingdao, Şangay, Algeciras, Gdansk, Kaliningrad ve Rotterdam gibi çeşitli limanlardan geçmeden önce kuzeybatı Avrupa'ya gelmek üzere yola çıktı ‘’ açıklamasını yaptı.

Gemi, Güney Kore Tersanesi Samsung Group'un gemi iştiraki olan Samsung Heavy Industries tarafından inşa edildi ve pazar günü sahibine teslim edildi.

400 m uzunluğundaki MSC Gülsün’ün, en büyük konteyner gemilerine kıyasla 1.500 ekstra konteyner kapasitesi bulunuyor.

Bu arada dünyanın en büyük ve 23.000 konteynere kadar taşıma kapasitesine sahip olarak kabul edilen MSC Gülsün konteyner gemisi, son zamanlarda Panama'dan gemi siciline tescil edildi.

Samsung Heavy Industries'de inşa edilen gemi, dünyanın en büyük ikinci konteyner taşımacılığı şirketi olan ve 519'dan fazla gemiden oluşan bir filoyu işleten İtalyan MSC şirketine ait ve firmanın Güney Kore tersanesine sipariş ettiği 11 gemiden ilki.

Singapur merkezli bir konteyner nakliyat danışmanı olan Andy Lane, , MSC Gülsün'ün 13 yıl önce dünyanın en büyük konteyner gemisi olan Emma Maersk'in tahtına oturduğunu belirterek Emma Maersk'in MSC Gülsün'den üç metre daha kısa olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük konteyner gemisi rekorları son yıllarda art arda kırıldı. 2017 yılında ilk kez 20.000 TEU'nun üstüne çıkılırken 2020'nin ikinci çeyreğinden itibaren MSC'nin sipariş ettiği gemilerin suya inmesiyle rekor geliştirilmiş olacak.

Vira Haber