Dünyanın en büyük megayatı olacak
1980’lerde ortaya çıkan post modern mimari akım Dekonstrüktivim üzerinde fikirler geliştiren Chulhun Park, asimetrik ve yekpare olmayan ayrık parçalar sunan mimari yapıları büyük yatlara uyarlıyor.
Chulhun Design, 751 feet yani 229 metrelik trimaran gövdeli megayat tasarımını tanıttı. 1980’lerde ortaya çıkan post modern mimari akım Dekonstrüktivim üzerinde fikirler geliştiren Chulhun Park, asimetrik ve yekpare olmayan ayrık parçalar sunan mimari yapıları büyük yatlara uyarlıyor.
Chulhun Park’ın yeni konsept megayatı, 751 feet boyunda bir trimaran. Bu ultra-lüks tasarımın ismi Project Valkyrie olarak geçiyor. Trimaran gövdeli megayatın gövdesi alüminyum veya çelikten inşa edilmek üzere tasarlanırken, üst binada karbon fiber yapı tercih edilmiş. Projenin iç mekanı henüz oluşturulmamış ancak, içeride bir casino ve tiyatro olabileceği belirtiliyor. Megayat 52 misafir kapasitesi sunarken, 92 kişilik mürettebata sahip olmak üzere tasarlandı.
Teknik detayları
Boyu: 751,4 feet
Genişliği: 30 metre
Su kesimi: 7,5 metre
Tahmin edilen sürati: 25 knot
Yakıt kapasitesi: 1.500.000 litre
Gövde formu: Palmer Johnson trimaran
Vira Haber
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