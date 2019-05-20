Dünyanın en büyük megayatı olacak

Chulhun Design, 751 feet yani 229 metrelik trimaran gövdeli megayat tasarımını tanıttı. 1980’lerde ortaya çıkan post modern mimari akım Dekonstrüktivim üzerinde fikirler geliştiren Chulhun Park, asimetrik ve yekpare olmayan ayrık parçalar sunan mimari yapıları büyük yatlara uyarlıyor.

Chulhun Park’ın yeni konsept megayatı, 751 feet boyunda bir trimaran. Bu ultra-lüks tasarımın ismi Project Valkyrie olarak geçiyor. Trimaran gövdeli megayatın gövdesi alüminyum veya çelikten inşa edilmek üzere tasarlanırken, üst binada karbon fiber yapı tercih edilmiş. Projenin iç mekanı henüz oluşturulmamış ancak, içeride bir casino ve tiyatro olabileceği belirtiliyor. Megayat 52 misafir kapasitesi sunarken, 92 kişilik mürettebata sahip olmak üzere tasarlandı.

Teknik detayları

Boyu: 751,4 feet

Genişliği: 30 metre

Su kesimi: 7,5 metre

Tahmin edilen sürati: 25 knot

Yakıt kapasitesi: 1.500.000 litre

Gövde formu: Palmer Johnson trimaran

Vira Haber