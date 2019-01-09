Dünyanın en çok mal taşınan nehri

Dünyada taşımacılık miktarı en fazla olan iç nehir konumundaki Yangtze Nehri "altın su kanalı" olarak adlandırılıyor.

Asya kıtasının en uzun nehri olan Yangtze Nehri'nde 2018 yılında taşınan toplam mal hacminin 2017 yılına göre yüzde 7,6 oranında artarak 2 milyar 690 milyon tona ulaştığı bildirildi. Yangtze, böylelikle dünyadaki karasal nehirler arasında mal taşımacılığı açısından ilk sırada yer aldı.

2019 Yangtze Nehri Taşımacılık Çalışmaları Toplantısı'ndan edinilen bilgilere göre, 2018'de nehrin ana kollarında taşınan mal hacmi yüzde 6,1 oranında artarak 17 milyon 500 bin konteyneri buldu. Ayrıca, nehrin ana kollarında 10 bin tonun üzerinde yük kapasitesine sahip gemilerin yanaşabileceği rıhtımların sayısı da 587'ye ulaştı.

Vira Haber