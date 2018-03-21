Dünyanın en romantik adaları

Pek çoğumuzun hayallerini süsleyen, ada tatilleri yeni yılda yapılacaklar listesinde başı çeken planlar arasında yerini aldı bile. Üstelik hepsi birbirinden romantik atmosfere ve aşkınızı yeniden yeşertecek potansiyele sahip. İşte o romantik adalar…

Capri, İtalya

Adaya adını veren Capri kelimesinin ilk anlamının Yunanlılara kadar gittiği varsayılıyor. Capri’nin Latincede Capreae yani “keçi” kelimesinden türediği düşünülüyor. Ada sokaklarının darlığı bu varsayımı kuvvetlendiriyor. Ada iki bölümden oluşuyor, Capri ve Anacapri. Romantik bir destinasyon olan Capri, kireçtaşı kayalıkları ve sahili panoramik gören villaları ile tanınıyor. Ayrıca seramiği ile ünlü. Grotta Azzurra isimli mağarası görülmeye değer.

Tatlı hayat (la dolce vita) kavramının benimsendiği Tiren Denizi’ne komşu Capri adasının her bir noktası romantizme davet ediyor. Sevgilinizle çıktığınız yolculukta elinizde içeceklerinizle, kayalıklardan birine oturup günbatımını seyretmek bile aşkınıza iyi gelecek.

Santorini, Yunanistan

Santorini, Yunan Adaları’nın belki de en romantik adası diyebiliriz. Her yıl yüzlerce çift bu adayı evlilik ya da balayı için tercih ediyor. Begonvillerle süslü mavi pencereli, beyaz kireç evleri ve taş sokakları insanı büyüleyen bir atmosfere sahip. Âşık değilseniz bile burada olma ihtimaliniz çok yüksek.

Santorini, ilgi çekici doğasını volkanik bir ada olmasına borçlu. Yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki dik uçurumların üzerine yapılmış Santorini evleri göz okşayan bir görünüm oluşturuyor. Günbatımında ise Girit Denizi pembeye çalıyor ve ada muazzam romantik bir atmosfere bürünüyor. Siyah, kırmızı, beyaz kumsalları ve tarih öncesi döneme ait muhteşem arkeolojik kalıntılarıyla Santorini çiftlerin uzun süredir gözdesi…

Harbour Island, Bahamalar

Küba’nın hemen kuzeyinde yer alan Bahama adalarından biri Harbour. Karayip Denizi’nde yer alıyor. Bu ada için pastel tonlarının: yeşillerin, sarıların ve pembelerin anavatanı desek sanıyoruz yanlış olmaz. Dünyanın en ince kumuna sahip kumsalları ile baş döndüren romantik bir cennet aynı zamanda.

Üç mil boyunca uzanan ve adeta bir kartpostalı andıran Pembe kum sahilinde (Pink Sand Beach) yürümek romantizm tutkunlarının yapılacaklar listesinin üst sıralarında yer alıyor. Kumsalın üzerinde bulunan Sip Sip’te kaftanınızı giyerek öğle yemeği yiyebilir, adanın kültürünü yakından tanıyabilirsiniz.

Kauai, Hawaii

Hawaii adalarının en eskisi olarak bilinen Kauai’nin 6 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Muhteşem şelaleler, romantik sahiller, egzotik lezzetler hepsi burada sizi bekliyor. Tüm bu özellikleri ile romantik bir ortam vadeden ada, yağmur ormanları, rüzgârdan aşınmış dağları, kırmızı kayalıkların bulunduğu kanyonları ile belki de adaların en dramatiği aynı zamanda.

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Adayı yakından tanımak istiyorsanız, sevgilinizi/eşinizi yanınıza alın ve altı saat süren Kauai doğa turuna katılın. Bu turda adada bulunan tüm meyve ve çiçeklerle ilgili bilinmeyenleri öğrenebilirsiniz. Dalış, şnorkel, motosiklet kiralama, skydiving sevdiğinizle birlikte yapabileceğiniz diğer keyifli aktiviteler.

Bali, Endonezya

Bali, özellikle balayı çiftlerinin vazgeçilmez destinasyonu olarak ön plana çıkıyor. Endonezya’nın 17 bin adasından biri olan bu yeşil cennet, bembeyaz kumsalları ve tropik atmosferi ile aşkınıza sahne olabilecek en romantik adaların başında geliyor.

Bali’nin bir diğer adı Tanrılar Adası. Bunun en büyük sebebi ise etrafta çok sayıda tapınak bulunması. Pirinç tarlaları da adada sık sık karşınıza çıkacak Bali’nin simgelerinden biri. Bu teraslar içinde en popüler olanını ise Tegallalang’da görmek mümkün.

Maldivler

Balayı çiftlerinin bir diğer favori lokasyonu Maldivler. Hint Okyanusu'nda 1.200 adadan oluşan bir devlet olan Maldivler, bembeyaz kumsalları, sahildeki palmiyeleri, turkuaz mavisi suları ile tam bir cennet.

Okyanusun içi ise adeta bir akvaryum. Gündüz, adayı gezip keşfederken, şnorkel, scubadiving gibi aktiviteler yaparken, akşamüstü sahildeki hamaklarda yapılacak uyku kaçamakları, deniz çekildiğinde ise sevdiğinizle bembeyaz kumsallarda mercanların yanında yürümenin keyfi sanıyoruz paha biçilemez. Maldiv Adalarının bir kısmı sadece otellere ayrılmış durumda. Başkentten ulaşım ise son derece rahat. Adalar en ideal mevsimi Kasım-Nisan arasında yaşıyor.

Bozcaada, Türkiye

Şimdiye kadar dünyadan pek çok örneğini tanıttığımız romantik adalara iki ilave de kendi topraklarımızdan yapmaya ne dersiniz? Uzaklara gidemeyen seyahat sever aşıklar için ülkemizde de romantik adalar yok değil. Bunlar içinden en çok tercih edilenlerinden biri şüphesiz Bozcaada.

“Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin” diyen ünlü düşünür Herodot’a katılmamak elde değil. Bozcaada hem uzun bir ömrün hem de bitmeyen aşkın garantisi gibi… Doğal ve tarihi güzellikleriyle hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayacak etkileyici güzellikteki Bozcaada, romantik atmosferi ile çiftlerin de uğrak noktalarından biri. Üzüm bağları, çiçek tarlaları, iki-üç katlı sevimli evleri, dar sokakları, muhteşem güzellikteki koyları ile aklınızı başınızdan alacak cennet adada sevgiliyle günü batırmanın en romantik yolu ise adanın en ucunda, rüzgâr güllerinin en sonunda yer alan Polente Feneri. Bu özelliği nedeniyle “dünyanın ucundaki fener” yakıştırmasıyla anılan Polente, Bozcaada’da sevgilinizle gündoğumu ve günbatımının izleneceği en romantik yer olarak biliniyor.

Kalem Adası, Türkiye

Türkiye’de tropik ada sevdanıza cevap olabilecek, romantizmi iliklerinize kadar hissedebileceğiniz Ege Denizi’nin az bilinen adalarından bir diğeri Kalem Adası. Etrafa baktığınızda yeşilin bin bir tonunu gördüğünüz bir bitki çeşitliliği, doğaya kulak verdiğinizde duyabileceğiniz seslerin sadece deniz şırıltısı, kuş cıvıltısı olduğunu hayal edin ve buna bir de turkuaz mavisi deniz ekleyin. İşte Kalem adası tam da bu hayalin Ege Denizi’nde vuku bulmuş hali.

Kalem Adası adını çok klasik bir yoldan, şeklinden alıyor. Antik dönemde "Işık saçan" anlamına gelen Anginnsai Adaları’ndan biri olan Kalem Adası, 480 bin metre karelik bir alana sahip. Özel mülkiyete tabii olan adada Oliviera Resort dışında başka bir tesis bulunmuyor. Şayet adayı dolaşmak isterseniz otelin teknesi sizi adanın etrafında gezdirebiliyor. Günübirlik ziyaretleri de kabul eden Kalem Adası sezonu Haziran ayının ilk haftası açıyor.

Vira Haber