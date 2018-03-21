Kral penguenlere küresel ısınma tehdidi

Küresel ısınma hayvanlara darbe vurmaya devam ediyor. Buzulların erimeye başladığı günden beri bölgeyi yakın takibe alan bilim insanları bu kez de Güney Kutup Denizi'nde yaşamlarını sürdüren kral penguenler için uyarıda bulundu. Bilim insanlarının söylediğine göre kral penguenlerinin yüzde yetmişi ya göç edecek ya da tamamen ortadan kaybolacaklar

Bilim adamları, artan küresel ısınmanın kral penguenleri tehdit ettiği uyarısında bulundu. "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, iklim değişikliğini engellemek adına bir şeyler yapılmadıkça kral penguenlerin büyük tehlikede olduğuna dikkati çekti.

Güney Kutup Denizi'ndeki yaşam alanlarının küresel ısınma nedeniyle daralması yüzünden kral penguen topluluklarının dağılmaya başladığına işaret eden araştırmacılar, penguenlerin aynı zamanda yiyecek bulma alanlarından uzakta yumurtlamak zorunda kaldığını belirtti. Araştırmacılar, bu nedenle yumurtadan çıkan yavru penguenlerin yiyecek bulmasının giderek zorlaştığını vurguladı.

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Fransa'da Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Strasbourg Üniversitesinden Dr. Celine Le Bohec, "Çalışmamız, kral penguenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, sera gazı emisyonları nedeniyle bu yüzyıl sona ermeden ya yer değiştireceğini ya da ortadan kaybolacağını gösteriyor." dedi. Araştırmacılar, yaşam alanlarında meydana gelen değişikliklerin gelecek yıllarda türün üreme şansını etkileyebileceğini ifade etti.

"Aptenodytes patagonicus" adı verilen kral penguenler, 17 alt türden oluşan penguen familyasının ikinci en büyük türünü oluşturuyor. Kral penguenler, yaşam alanı olarak deniz buzundan arınmış, yavruları için yumuşak kumlu veya çakıl kumsalları olan ve balık açısından zengin alt-Antarktik adaları tercih ediyor.

Vira Haber