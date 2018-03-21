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X4.9, deneme seferlerini tamamladı

X4.9, deneme seferlerini tamamladı

İlk kez geçtiğimiz Ocak ayında Düsseldorf Boat Show’da sergilenen yeni X4.9, X-Yachts merkezi ve tersanesinin bulunduğu Danimarka’nın Haderslev şehrinde suya indirildi ve test seferlerini gerçekleştirildi.

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Arma donatıldıktan sonra Haderslev fyordunun buzlu sularında gerçekleştirilen test sürüşlerinde X4.9, seyre katılan X-Yachts Dizayn ve Kalite Kontrol ekiplerinin yüksek beklentilerini boşa çıkarmadı ve bir X-Yachts’a yakışan harika bir performans sergiledi.

Oldukça alçak ağırlık merkezi ve özenle geliştirilmiş gövdesiyle fark yaratan X4.9, performans ve seyir verimliliği anlamında adeta çığır açıyor. Epoksi infüzyon tekniğiyle ortaya çıkarılan kuvvetli gövde, ağır kurşun torpil, farşların altına yerleştirilen tanklar, üçlü gurcata ve katlanır pervane gibi özellikleri sayesinde X4.9, hem hafif hem sert havalarda yüksek performansı garanti ediyor.

230 metrekarelik asimetrik balon donanımı için karbon bow sprit, güverte ve direk enstürmanları, kendi tramola atabilen cenova sistemi X4.9’un öne çıkan özellikleri arasında.

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Vira Haber

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