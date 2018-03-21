Japonların yeni denizaltı kurtarma gemisi: JS Chiyoda

Japonya, Okayama Eyaletinde düzenlenen bir törenle denizaltı kurtarma gemisi JS Chiyoda'yı (ASR 404) hizmete aldı.

Ekim 2016'da suya indirilen JS Chiyoda, aynı gün içinde emekliye ayrılan eski JS Chiyoda'nın (AS 405) yerini aldı. 128 metre uzunluğundaki gemi, 20 metre genişliğe ve 6,173 ton deplasmana sahip.

İki adet 19,500 bg dizel motorla tahrik edilen JS Chiyoda, azami 20 knot hıza ulaşabiliyor. Mitsui Engineering & Shipbuilding'in (MES) inşa ettiği platformun maliyeti ise yaklaşık 504 milyon dolar.

Vira Haber