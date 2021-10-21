E-ticaret devi Amazon 150 bin mevsimlik işçi alacak!
Dünyanın marka değeri en yüksek şirketleri listesinin başında olan Amazon, ilk tatil sezonu için 150 bin mevsimlik işçi alacağını duyurdu.
A+A-
Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, ABD perakende satışlarının eylül ayında bir önceki aya göre keskin bir şekilde artmasının ardından tatil sezonuna tamamen hazırlıklı girmeyi planlıyor.
150 BİN MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK
ABD’li e-ticaret devi Amazon, tatil döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde 150 bin mevsimlik işçi çalıştırmayı planladığını açıkladı.
Geçen yıl şirket, pandemi yoluyla personel sayısını artırdıktan sonra 100 bin mevsimlik işçi için ilana çıkmıştı.
Amazon’un işe alım planı, ABD’deki büyük bir işgücü sıkıntısı ve artan sendika faaliyetleri sırasında ortaya çıktı ve bu da şirketlerin yıl sonu alışverişi döneminde önemli olan işçileri çekmek için ücretleri artırmasına yol açıyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 183 defa okunmuştur
Etiketler : amazon
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.