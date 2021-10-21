Prof. Sarı'dan müsilaj uyarısı: Gidişat iyi değil, tehlike dönüyor

Marmara Denizi’nde geçtiğimiz aylarda suyun yüzeyi ile derinlerini saran ve “Deniz Salyası” olarak bilinen müsilaj her ne kadar yüzeyde temizlense de denizin derinliklerinde sinsi bir düşman gibi bekliyor.

‘ALG’LER BAŞ GÖSTERDİ

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, müsilaj yoğunluğunun denizin yüzeyinden 8 metre derinliğe kadar olan kısımda hafiflediğini, ancak 8 metre ile 22 metre arasında, yani denizin derinlerinde aşırı alg çoğalması olduğunu belirtti.

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara’yı bekleyen tehlikeler konusunda bir defa daha uyararak “Müsilaj birden bire ortaya çıkmıyor. Biz müsilajı deniz yüzeyine çıktığı nisan ayında fark ettik. Hâlbuki 2020 yılının kasım ayından bu yana denizde müsilaj vardı. Bu yüzden geçmiş yıllardaki tecrübeleri de dikkate alarak diyoruz ki, kasım ayında yeni bir müsilaj oluşma ihtimali çok yüksek. Zira nedenlerini ortadan kaldırmadık. Yaptığımız incelemeler ne yazık ki şunu gösteriyor. Şu anda yoğun bir alg çoğalması var. Önce alg alg çoğalıyorlar, sonra müsilaj salgılanmaya başlıyor. Marmara Denizi soğuyamadı. Uzun yılların ortalaması alındığında sıcaklık 1,5 derece daha yüksek. Önümüzdeki aylar ümit ederiz ki böyle olmasın. Ayrıca balık tüketilmesi konusunda bir sıkıntı yok. Yetkililer sürekli numune alıyor ve tahlil yapıyor. Aksi bir durum olursa vatandaşa açıklama yapılır” dedi.

Vira Haber