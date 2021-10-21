Petrol Ofisi, Baykuş Ödülleri ‘Vizyoner Baykuş’ kategorisinde ödüle layık görüldü

Türkiye Araştırmacılar Derneği – TÜAD tarafından düzenlenen ve araştırma sektörünün Oscar’ı sayılan 2021 Baykuş Ödülleri’ni kazanlar belli oldu. TÜAD tarafından; araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında sağladığı katma değeri, yarattığı etkiyi, önemi vurgulamak ve başarılı araştırmaları ödüllendirmek üzere bu yıl 9’uncusu düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde, Petrol Ofisi ‘Yol Arkadaşım’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi’nin Altyol ile gerçekleştirdiği ‘Yol Arkadaşım’ projesi, 2021 Baykuş Ödülleri’nde ‘Vizyoner Baykuş’ kategorisinde Bronz Ödül aldı. Bu kategoride ödüller; araştırmanın yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya da relansmanında, marka konumlandırma veya yeniden konumlandırma alanında etkin kullanımını gösteren ve yeni ufukları gören çalışmalara veriliyor. Bu yıl 16 farklı kategoride dağıtılan Baykuş Ödülleri, 12 Ekim 2021’de İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Petrol Ofisi, başarılı projeleri ile Baykuş Ödülleri’nde son üç yıldır üst üste ödül almaya devam ediyor. Baykuş Ödülleri 2019’da Sia Insight ile gerçekleştirdiği ‘Bir Devin Muazzam Geri Dönüşüne Hazır Mısınız?’ araştırması ile Vizyoner Baykuş kategorisinde Gümüş Ödül alan Petrol Ofisi, geçen sene de IPSOS ile gerçekleştirdiği ‘İstasyonlara Bir de Ziyaretçinin Gözünden Baktık’ araştırması ile çifte ödül kazanmıştı. Petrol Ofisi, bu projesi ile 2020 yılında hem ‘İnovatif Baykuş’, hem de ‘Usta Baykuş’ kategorilerinde Gümüş Ödül’e layık görülmüştü.

“Müşteriyi her zaman stratejilerimizin odağına alıyoruz”

Petrol Ofisi için müşteri ihtiyaçlarını anlamanın temel öncelik olduğunu ve çalışmalarında müşteri odaklı bir strateji yürüttüklerini belirten Petrol Ofisi İç Görü ve İş Analitiği Müdürü Barış Verimli şöyle konuştu:

“Petrol Ofisi olarak müşterisini anlayan, dinleyen ve yaptığı ya da yapacağı çalışmalarda müşterilerinin fikirlerini önemseyen bir markayız. Müşterilerimizin bizimle, markamızla ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili görüşleri, attığımız adımlarda bize daima katkı sağlamıştır. Markamızı geliştirmek adına hayata geçirdiğimiz araştırma projelerinde, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamaya çalışıyor, alacağımız aksiyonları da odağa müşteriyi alarak belirliyoruz. Tüketici ve pazar verisi sadece pazarlama alanında değil, tüm faaliyetlerimizde bizim için temel göstergeyi oluşturuyor. ‘Yol Arkadaşım’ projesi de işte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bir proje.

Müşterilerimizin tatil yolculuklarında arabalarına misafir olduk

Altyol ile gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamında, yaz döneminde tatile arabalarıyla gitmeyi tercih eden müşterilerimizin yolculuk deneyimine tanık olduk. Müşterilerimizin iç görülerine ulaşmak için bir nevi tatil yolunda arabalarına misafir olduk, onları dinledik, isteklerini not ettik. İstasyonlarımızda sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesinde tüm bu verilerden yararlandık. Müşterilerimizin, ortaya çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyet, aynı zamanda bizim yaptığımız çalışmaların da başarısını yansıtıyor. Bugün bu başarının Türkiye Araştırmacılar Derneği gibi, bu konuda uzman bir STK tarafından ödüllendirilmesi bizim için çok değerli. Petrol Ofisi olarak, müşterilerimizin mutluluğundan aldığımız güç, bundan sonraki çalışmalarımızda da bize rehber olmaya devam edecektir.”

Vira Haber