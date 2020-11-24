Ekol Denizcilik’ten Öğretmenler Günü’ne Özel Kutlama

Ekol Denizcilik Yönetim Kurulu İcra Eğitim Yönetim kadrosu, Maltepe’deki ana merkezinde ‘Öğretmenler Günü’ne özel olarak tüm eğitim kadrosu ve idari personelle bir araya geliyor. Ekol Denizcilik, her yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, bünyesinde yeni Ekollüler yetiştirmenin heyecanı ve gururunu yaşarken, bu başarıyı sağlayan öğretmenlerini de unutmuyor. Yemekli toplantıda bir araya gelecek olan eğitim kadrosu ve idari personele, günün anlam ve önemine ilişkin hediyeler de sunulacak.

Kovid-19 sebebi ile tedbir kararları kapsamında yeniden online eğitime geçildiği şu günlerde Ekol Denizcilik, eğitime kesintisiz devam edebilme noktasında tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak her türlü sürece hazırlıklı olduklarını bir kez daha gösteriyor. Bu sürecin yeni binalarında yeni projeler için çok daha efektif bir şekilde değerlendireceklerine de dikkat çekiliyor.

Vira Haber