Ekvador’un ilk derin deniz terminali YILPORT Puerto Bolivar’ın artan hacimlerini ve modernizasyon planlarını desteklemek için vinçler üç sevkiyatta teslim edilecek. İlk aşamada, 2 STS vinç ve 6 RTG vinçin teslim edilmesi beklenirken, 2020 yılının ilk yarısında ise 4 STS ve 12 RTG vinçleri içeren ikinci ve üçüncü teslimatlar gerçekleştirilecek. İlk teslimattaki 2 STS vinç, 14.000 TEU kapasiteli gemilere hizmet vermek üzere tasarlanmış ve 62 metrelik 22 sıra erişim kapasitesine sahip olacak. Kalan 4 STS vinci ise 67 metre 24 sıra çıkış kapasitesiyle 20.000 TEU’ya kadar olan en büyük konteyner gemilerine hizmet verilmesini sağlayacak. E-RTG vinçleri, saha operasyonlarını yürütmek için 6’dan fazla ve 7 + 1 genişliğinde olacak. Tüm 18 E-RTG vinçleri en son teknoloji ürünü ekipman ve ekipmanlarla donatılacaktır.

“Ekvator’a en son teknoloji ekipmanlarını getirmeyi taahhüt ettik”

YILPORT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım yeni yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “YILPORT Holding, uluslararası ölçekte dünya standartlarında çok amaçlı tesisler yaratmayı hedefliyor. YILPORT Puerto Bolivar’ı satın aldığımızda, Ekvator’a en son teknoloji, altyapı ve ekipmanları getirmeyi taahhüt ettik. Geliştirme bizim için hiç bitmeyen bir iştir, bu yüzden terminalimizi Mitsui’nin dünyanın en gelişmiş vinç ekipmanlarıyla güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. YILPORT Puerto Bolivar’ın yeni STS ve E-RTG vinç yatırımlarının tamamlanmasının ardından üstün performans göstermeye devam edeceğine inanıyorum. ”

Yeni STS ve E-RTG vinçleri YILPORT Puerto Bolívar’ın ekipman portföyünü geliştirecek

Katunori Ishii, Mitsui E & S Machinery Co, Crane & Systems Satış Departmanı Genel Müdürü ise, “Mitsui E&S Machinery firmasının Ekvador’daki YILPORT Puerto Bolivar konteyner terminallerine yeni vinçler tedarik etme fırsatına sahip olması gerçekten büyük bir onur. Bu sipariş, MES’in Ekvador ve LATAM Bölgesine uzun bir süre sonra ilk çoklu teslimatıdır. YILPORT’un terminal işine güvenilir, son teknoloji vinçlerimizle katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

21 Mayıs 2017’de 2 mobil liman vincinin (MHC) gelişine ek olarak, yeni STS ve E-RTG vinçleri YILPORT Puerto Bolivar’ın ekipman portföyünü geliştirecek. Şirketin yatırımı sadece STS ve RTG ile sınırlı değil. MHC, terminal traktör, istifleyici ve boş konteyner elleçleyici ekipmanlar da YILPORT Puerto Bolivar’ın mevcut ekipman kapasitesini genişletme yolunda.

Yapılan yatırımlar öncü terminaller arasında yer almasını amaçlıyor

Tarama çalışmalarının ilk aşaması 31 Mayıs 2018’de sona erdi ve terminal -14,5 metreye ulaştı. Bu, Ekvador’un güney kesiminde kargo elleçlemesi için önemli bir değişiklik yaratabilecek operasyonel bir derinliği oluşturuyor. Mevcut derinlik, YILPORT Puerto Bolivar’ın dünyanın büyük gemilerini ele geçirmesine izin veriyor. Son STS ve RTG ekipmanı, limanın +22.000 TEU ultra büyük konteyner gemilerini çalıştırmasını sağlayacak.

İkinci tarama aşaması yeni vinç ekipmanı teslim edilmeden önce tamamlanacak ve terminal, hem iskelenin hem de kanalın altında -17 metrelik çekime ulaşacak. Yatırımlar, YILPORT Puerto Bolivar’ı Latin Amerika bölgesinin Batı Kıyısında ultra büyük gemileri ele almak için hazırlanmış öncü terminaller arasında yer almasını amaçlıyor.

Ekvador ve Latin’deki en büyük Türk yatırımı

Yıldırım Şirketler Grubu’nun grup şirketi olan YILPORT Holding, dünyadaki en hızlı büyüyen uluslararası konteyner terminal operatörü olarak son yayınlanan 2018 Drewry Report tarafından uluslararası konteyner terminal operatörleri arasında 12. sırada yer almaktadır. Şirket portföyü 8 ülkede 20 deniz terminalinden oluşmakta. YILPORT Holding, Ağustos 2016’da Ekvador’daki Machala şehrinde Puerto Bolívar’ın işletim hakkını devraldı. Puerto Bolivar’ı Latin Amerika’nın Pasifik Kıyısı’nda ki en büyük ve en gelişmiş modern terminal haline getirmeyi amaçlayan 50 yıllık imtiyaz anlaşması Ekvador ve Latin’deki en büyük Türk yatırımında projelerini sürdürüyor. Faz 1 genişlemesinin sonunda, YILPORT Puerto Bolivar 1 milyon TEU kapasitesine sahip olacak. YILPORT, Puerto Bolivar’ın kapasitesini 2,5 milyon TEU’ya yükseltmek için 5 aşamaya sahip olmayı planlıyor. Gerçekleştirilen genişleme ve modernizasyon süreci doğrultusunda YILPORT Puerto Bolivar, terminalin bölgedeki rolünü geliştirmek için terminalde yatırım ve altyapı inşa etmeye devam ediyor.