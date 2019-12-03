Elektra Elektronik SPS Fuarı’nda

6 kıtada 60 ülkeye yerli trafo ve elektronik ürün ihraç eden Türkiye sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, 26-28 Kasım tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen SPS IPC Drives 2019 Fuarı’nda transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği alanındaki ileri teknoloji ürünlerini sergiledi.

2008 yılından beri düzenli olarak katıldığı SPS IPC Drives Fuarı’nda yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi ve farklı sanayi kollarına özel yeni nesil transformatörlerini sergileyen Elektra Elektronik, fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekti. 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunuyor.

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı, ihracat oranı ve Ar-Ge yatırımları açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması olan Elektra Elektronik, Almanya’nın Nuremberg kentinde 26-28 Kasım tarihlerinde düzenlenen SPS IPC Drives 2019 Fuarı’na katıldı. Endüstriyel otomasyon alanında sektörün en önemli fuarlarından biri olan SPS IPC Drives 2019’da transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği alanındaki ürünlerini sergileyen Elektra Elektronik, 2008 yılından beri her sene yer aldığı bu fuarda ileri teknoloji ürün gamıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da da şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunan Elektra Elektronik, 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtreleri

Enerji kalitesi sorunları yaşayan firmalara yüksek katma değerli çözümler sunan Elektra Elektronik, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtreleri ile sanayicileri büyük bir yükten kurtarıyor. Aynı zamanda işletmelerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin de önüne geçiyor. Değişken enerji yüklerinden yoğun olarak etkilenen hassas üretim tesisleri, data center’lar, ofis binaları, alışveriş merkezleri, atık su arıtma tesisleri, rüzgar ve güneş santralleri gibi tesislerde kullanılan Elektra aktif harmonik filtreler, akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin sürekli ve güvenli olarak arzına olanak sağlıyor. Yeni teknoloji bu ürün, işletmelerdeki elektronik cihazların ömrünü uzatarak firmaları doğabilecek birçok ek maliyetten de kurtarıyor.

Farklı sanayi kollarına yeni nesil ürünler

Ürünlerini transformatörler, reaktörler ve elektronik ürünler olmak üzere üç ana başlıkta toplayan Elektra Elektronik, transformatör ürün grubu içinde kontrol transformatörleri, izolasyon transformatörleri, oto transformatörleri ve medikal transformatörleri üretiyor. Yüksek manyetik geçirgenlikli demir nüve, isteğe göre bakır veya alüminyum sarım, düşük kayıp, yüksek verim, sessiz çalışma ve neme karşı koruma için vakumda vernikleme gibi özellikleriyle öne çıkan Elektra Elektronik transformatörleri, CE işaretli ve Avrupa standartlarına uygun olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altında üretiliyor. Devlet destekli Ar-Ge projeleri ve öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmaları sayesinde üretimini gerçekleştirdiği orta ve yüksek gerilim filtreli kompanzasyon ürünleri, harmonik filtreleme çözümleri ve statik kontaktörlü hızlı kompanzasyon çözümleriyle de dikkat çeken Elekta Elektronik; inşaat, raylı sistemler, elektrik, elektronik, otomasyon, robotik, demir çelik, makine, vinç sanayi, asansör, aydınlatma, sağlık, savunma sanayii ve denizcilik başta olmak üzere pek çok farklı sektörün önde gelen projelerinde teknolojisiyle öne çıkıyor.

Vira Haber