Elektrikli Yolcu Gemisi İlk Yolculuğuna Çıktı!

Çin’in kendi gücüne dayanarak geliştirdiği elektrikli yolcu gemisi “Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı 1” dün Yangtze Nehri-Üç Boğaz Barajı bölgesinde ilk yolculuğuna çıktı.

Bin 300 yolcu kapasiteli gemi, hidroelektrik santralinden gelen elektrikle şarj ediliyor ve tek şarjla 100 kilometre yol alabiliyor.

Yeşil enerji kullanan gemi yılda 530 ton yakıt tasarrufu sağlayabilir ve bin 660 ton zararlı gaz emisyonunu azaltabilir.