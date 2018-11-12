Emekli olan uçak gemisi eğlence merkezi olacak

Platform, Mumbai’nin 7 deniz mili açıklarında yer alan Nivati Kayalıkları’nda karaya oturtulacak ve ardından bu alana beton dökülerek sabitlenecek.

Kraliyet Donanması’nın 1959 yılında HMS Hermes (R 12) adıyla hizmete aldığı platform, 1986 yılında Hindistan’a satıldı. Ertesi yıl yeni kullanıcısının envanterine girerek INS Viraat (R 22) adıyla hizmet vermeye başladı. Gemi, 1980 yılında önemli bir yapısal modernizasyondan geçirildi ve baş üstüne 12 derece açılı bir rampa eklendi.

Hindistan’a satışından önce Falkland Savaşı’nda da görev alan INS Viraat, geçtiğimiz Temmuz ayının başında resmen emekliye ayrılmıştı. Platform, hizmet dışına çıkarıldığında 57 yıldır kullanımdaydı ve muharip kullanımda olan en eski savaş gemisiydi.

Vira Haber