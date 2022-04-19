EMSA Emisyon İzleme Programını Başlattı

Baltık Denizi’nden geçen gemilerin egzoz gazlarındaki kükürt içeriğine yönelik mevcut limit ihlallerini tespit edebilmek için üç ay boyunca özel donanımlı bir drone ile ölçüm yapılacak. Aynı zamanda, hidrografik araştırma amacıyla görsel veriler de toplanacak.

Uzaktan kumandalı hava aracının, Fehmarn’ın (Almanya) doğu kıyısındaki Alman Silahlı Kuvvetleri’nin Staberhuk sahasından havalanarak belirli sensörlerin kullanımı ile gemilerin egzoz çıkışlarındaki kükürt içeriğini ölçmek için Fehmarn ve Kadetrinne/Kadetrenden bölgelerinde faaliyet gösteren seçilmiş gemilerin üzerinde ölçüm yapması planlanıyor. Bu şekilde, Baltık Denizi Emisyon Kontrol Alanı’nda (SECA) gemi yakıtında %0,1 seviyesini geçmemesi gereken kükürt içeriğinin belirlenmesi mümkün olabilecek.

AĞIR CEZALAR UYGULANACAK

Ölçüm sonuçları, EMSA tarafından işletilen Liman Devleti Kontrol bilgi sistemi olan “THETIS-EU” aracılığıyla tüm Avrupa limanlarındaki sorumlu idarelere eş zamanlı olarak sunulacak. Böylece, bir sonraki uğrak limanında gemiler denetleme için özel olarak seçilebilecek ve yakıt numuneleri alınabilecek. Uygulamada olan kükürt üst limiti kuralı ihlalinin tespit edilmesi durumunda sorumluların ağır cezalarla karşı karşıya kalması söz konusu olacak.

Gemi egzoz gazı ölçümlerine ek olarak çok katmanlı (multispektral) hava görüntüleri elde edilecek. Sığ sular için, görüntülerden batimetrik değerler çıkarılabilecek. Ayrıca, görüntüler kıyı bölgesinin üç boyutlu haritalandırılmasına olanak sağlayacak. Bunun yanı sıra drone ile denetleme programı, havadan elde edilen görüntülerin Alman hidrografik araştırma hizmeti için tamamlayıcı bilgi sağlaması konusunda araştırma imkanı sunacak.

Drone uçuşları EMSA adına, Norveç firması olan “Nordic Unmanned” tarafından gerçekleştirilecek. Emisyon ölçümleri için sensör teknolojisi ve analiz kabiliyeti, Danimarka firması “Explicit ApS” tarafından sağlanıyor.