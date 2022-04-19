Rus Sovcomflot PJSC Şirketi, Güney Kıbrıs’tan Çıkıyor

Tanker firması olarak faaliyet gösteren Rus Sovcomflot PJSC şirketinin Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Güney Kıbrıs’ta bulunan ödeme merkezini kapatmaya hazırlandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Bloomberg tarafından yayımlanan habere dayanarak hidrokarbon deniz taşımacılığıyla uğraşan Sovcomflot PJSC şirketinin Günay Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Limasol’da bulunun ofisini 15 Mayıs’a kadar kapatabileceğini yazdı.

Habere göre, konu hakkında resmi açıklama yapılmaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, şirketin ofisini 15 Mayıs tarihine kadar kapatabileceğini ve bir Asya ülkesine taşınması ihtimalinin bulunduğundan söz etti.

Gazete haberinde ayrıca, bahse konu şirketin Güney Kıbrıs’taki ofisini 2005 yılında açtığını belirtti.

Haberde, Sovcomflot PJSC şirketinin 110 adet tankerinin bulunduğundan da söz edildi.

