Teknesi Alabora Olan Amatör Balıkçı Aranıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sandalı ile denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek, denizde kayboldu. Teknesi Didim’de bulunan Şimşek için denizde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yalıkavak Geriş Mahallesi’nde yaşamını sürdüren 60’lı yaşlardaki Erol Şimşek, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki Eray 62 isimli sandalı ile Pazar günü fırtınaya rağmen denize açıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen amatör balıkçı geri dönmeyince eşi ihbarda bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Telefonuna da ulaşılamayan Erol Şimşek’in teknesi, Didim açıklarında alabora olmuş vaziyette bulundu. Tekne, Yalıkavak’a getirildi. Denizde arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Geriş Mahalle Muhtarı Hayrullah Kayacan, yaptığı açıklamada “Erol Bey Pazar günü balık avlanmak için denize açılmış. Kamera kayıtları ile tek başına denize açıldığı görülüyor. Hala geri dönmedi. Telefonuna da ulaşılamıyor. Zaten telefonu birkaç gün önce de arıza yapmış. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnşallah sağ salim bulunur.” dedi.