Endonezya lüks yatı Malezya'ya iade ediyor

Endonezyalı yetkililer geçtiğimiz şubat ayında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) talebi üzerine, 250 milyon dolarlık yata '1MDB' yolsuzluk soruşturmasında yer aldığı gerekçesiyle el koymuştu.

Endonezyalı polis yetkilileri, söz konusu yatın Malezya'ya teslim edileceğini doğrulasa da, bunun ne zaman yapılacağı konusunda bilgi vermedi.

Endonezya Araştırma Dairesi'ndeki ekonomik ve özel suçlardan sorumlu müdür yardımcısı Daniel Silitonga konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki iyi ilişkileri sürdürmeliyiz. Yat Endonezya ve Malezya'nın suları arasındaki sınırda teslim edilecek" dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in sözcüsü, yat ile ilgili Endonezya yetkilileriyle 'bazı gerekli düzenlemelerin' yapıldığını ve ayrıntıların kesinleşmesiyle resmi bir açıklama yapılacağını ifade etti.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğuyla suçlandı. 2009 yılında kurulan devlete bağlı yatırım fonu 1MDB'den şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürüldü.

O dönemki Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıkladı ve Suudi yönetiminin bunu doğrulamsıyla Rezak yolsuzluk iddialarından aklandı.

Rezak iddiaları kabul etmiyor

Ülkede 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) son Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanıyor.

Şu ana kadar elde edilen belgelere dayanarak, yatırım şirket 1MDB'ye bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip Rezak'ın kişisel banka hesaplarına 681 milyon Dolar aktarıldığı ileri sürülüyor. Necip Rezak ise bu iddiaları başından beri reddediyor.

Yeni Başbakan Mahathir Muhammed ise kayıp milyonlarca doların bulunup geri alınmasına çalışacağını söylemişti.

Vira Haber