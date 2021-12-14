Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın doğusu 7.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı... Larantuka'nın kuzeybatısında meydana gelen deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da bugün 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi… Flores Denizi açıklarında meydana gelen ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte meydana gelen deprem büyük panik yarattı.

Yetkililer Larantuka kasabasının 112 metre kuzeybatısında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısında bulundu. 1992’de de yerle bir olan Maumere kasabasında büyük panik yaşanırken Maluku, Doğu Nusa Tenggara, Batı Nusa Tenggara ve Güneydoğu ve Güney Sulawesi bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya’da yetkililer ilk sarsıntının ardından 5.6 büyüklüğünde artçıların hissedildiğini de açıkladı. Reuters’a konuşan bölge sakinleri, “Bir dalga gibi yukarı ve aşağı gittik geldik” açıklamasını yaptı.

Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre ciddi bir hasar ya da can kaybı olmadığı duyuruldu.

Resmi makamlar, “Plajlardan uzak durun. Tsunami uyarısından en az iki saat sonra bu uyarı kaldırılabilir” açıklamasını yaptı.

2004 yılında meydana gelen 9.1 deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami 170 bini Endonezya'da olmak üzere 220 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

Pasifik Ateş Çemberi’nde yer alan ve farklı tektonik katmanlar üzerinde yer aldığı için sismik hareketliliği üst düzeyde olan Endonezya’da 4 Aralık’ta Semeru Yanardağı’nın patlamasıyla birlikte en az 48 insan yaşamını yitirmişti.