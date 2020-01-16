Erdoğan: Kanal İstanbul bir anda çıkmış bir proje değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 yılı değerlendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Yaptığı konuşmada Kanal İstanbul’u da ele alan Erdoğan kanalın yapılma gerekçesini sundu. "Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği günde üzerinde 500 bin kişinin taşındığı yere dönüştü. Deniz trafiğini engellemek mümkün değildir.” dedi

Mega projelere yenisini eklediğini söyleyen ve projeyi eleştirenleri eleştiren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğuna dair en küçük bir fikri yok. Ne açıkladıkları rakam, ne gösterdikleri yer doğru. Kanal İstanbul projesi bir anda çıkmış değildir. Bu kanal Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminden beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz projedir.

Kanal İstanbul projesinde 2 liman, bir yat limanı, 2 demiryolu hattı ve 500 bin kişilik konut alanı yer alacak. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Vira Haber