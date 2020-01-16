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Kayıp bekçilerden biri bulundu

Kayıp bekçilerden biri bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiler Oktay Avcı (32) ile Ömer Özer'i (32) bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğünün su altı polisleri, AFAD ve jandarmanın katıldığı arama kurtarma çalışmalarına kayıp bekçilerin aileleri ve bazı vatandaşlarda katıldı.

Cesedi yakını buldu

Kıyıda arama yapanlardan Özer'in aile yakını, sahilin yaklaşık 60 metre ilerisinde su yüzeyinde bir kişiyi fark etmesi üzerine denize girdi. Suda ceset olduğunu anlayan kişi, durumu ekiplere bildirdi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin Ömer Özer'e ait olduğunu belirledi. Haberin ardından bekçinin yakınları gözyaşı döktü. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Vira Haber

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