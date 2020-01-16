Yüzerek 49 madalya kazandıran özel çocuklar

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Atatürk havuzunda yüzmeyi öğrenerek sosyalleşen "özel sporcular" katıldıkları Türkiye ve bölge şampiyonalarında kurbağalama, serbest, sırtüstü ve karışık yüzmede 49 madalya kazandı.

Elde ettikleri başarılarla geleceğe umutla bakan sporcular, bu yıl kendilerini geliştirip milli takıma seçilmeyi amaçlıyor.

“Çocuklarınızı eve kapatmayın”

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, yaptığı açıklamada, sporcuların azimli çalışmaları sonucu şampiyonalardan güzel derecelerle döndüklerini söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nda Ataberk Yücel'in 8, Berfin Gülşah Papakçı'nın da 6 madalya kazandığını belirten Bulut, "Özel çocuğu olan ailelere ricamız, çocuklarını evlere kapatmasınlar. Çocuklarını yüzmeye veya herhangi bir spor branşına getirsinler. Yüzme özel çocuklara çok şey katıyor." dedi.

Bulut, bu yıl da Türkiye'de düzenlenecek şampiyonalara katılacaklarını, milli takıma sporcu vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Mental retardasyon (öğrenme güçlüğü) rahatsızlığı bulunan sporculardan Ataberk Yücel ise yüzmeyle 8 yıl önce tanıştığını anlattı.

Engelli çocukların sosyalleşmek için bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğine işaret eden Ataberk, "Bazı aileler engelli olduğu için çocuklarını eve kapatıyor. Babam beni sürekli denize, havuza bir yerlere götürerek sosyalleştirdi. Anne babalar çocuklarının elinden tutarak onları bir yerlere götürsün. Engelli çocuklar doğal halleriyle sevilip mutlu edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber