Deniz tutkunlarının “Boat Show’u”

Kategorilerinde en iyilerinden olan mega yat, tekne ve yelkenlilerin sergilendiği, denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanlarının yer aldığı fuara, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yurt içi, hem yurt dışından yüksek bir katılım bekleniyor.

Kalplerinizi bu Princess'lere kaptırabilirsiniz

Düzenlendiği her yıl dünyada büyük ilgi uyandıran ve tüm deniz tutkunlarını bir araya getirmeyi başaran CNR Avrasya Boat Show'a bu yıl Princess Yachts, birbirinden iddialı üç farklı modeli ile katılıyor. Princess Yachts'ın fuarda boy göstereceği Princess S78, Princess F55, Princess R35 modelleri hafızalardan silinmeyecek bir iz bırakmayı hedefliyor.

Tüm yeni Princess Yachts modelleri, yerli otomobil tasarımlarını yapan İtalyan PININFARINA firması ile ortaklaşa bir şekilde tasarlanmıştır.

Denize ait her şeyi bulabileceğiniz 85bin metrekarelik dev bir alana kurulan bu fuarda Princess modelleri büyük ilgi çekecek gibi.

Türkiye'nin ilk tekne ithalatçı firması!

Alfabeta, Türkiye'nin ilk tekne ithalatçı firması olup, 1994 yılından itibaren kendini kanıtlamış geçmişiyle, marin sektörünün çeşitli konularında müşterilerine hizmet sunmaktadır. Şirketin genel felsefesi, kategorisinde en iyi ve en yenilikçi firmalarla çalışmayı tercih etmek; mükemmelliğine çok inandığı ve taahhüt edebildiği ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmaktır.

Ataköy Marina - İstanbul ve Bodrum D Marin Marina ofislerinde profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. Şirketin ilk hedefi, servislerinin her bakımdan müşteri memnuniyetine yönelik

Alfabeta marin sektöründeki dünyaca kalite ve güvenirliliği kanıtlanmış markaların Türkiye temsilciliklerini yapmak üzere kurulmuştur.

Princess Yachts, Tiara Yachts, Arcadia Yachts, Aquafresh Watermakers ve Propspeed markalarının Türkiye Genel Distribütörlük hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir.

Vira Haber