Lastik botta 36 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden lastik botta 36 göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesinde bir grubun Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla açıldığını belirledi.
19’u çocuk
Bölgeye düzenlenen operasyonda 19'u çocuk, 7'si kadın Afganistan uyruklu 36 göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesinde bir grubun Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla açıldığını belirledi.
19’u çocuk
Bölgeye düzenlenen operasyonda 19'u çocuk, 7'si kadın Afganistan uyruklu 36 göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Vira Haber
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