Develer tüm itirazlara rağmen itlaf edildi, sıra atlarda

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım milyar civarında hayvan da telef oldu. Ama bu kadar hayvanın telef olması Avusturalya’ya yetmemiş olacak ki 10 bine yakın yabani devenin de toplu halde itlaf edilmesine karar verdiler.

Güney Avustralya eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bölgesinde yerel yöneticiler,.su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikâyet ettikleri 10 bine yakın yabani devenin toplu halde itlaf edilmesine geçen hafta onay vermişti. Bu karar, Avustralya’da ve ülke dışında hayvan severlerin yoğun tepkisiyle karşılamıştı. Ancak beş gün sürecek olan itlaf tüm itirazlara rağmen yapıldı. Yaklaşık 5 bin deve helikopterle ateş açılarak öldürüldü ve katliama atlarda dahil edildi.

Avustralya'da yabani deve sayısının 1 milyondan 200 binden fazla olduğu belirtiliyor.

Avusturalya’nın ilk hayvan katliamı değil!

Avusturalya’da itlaf edilen develer ilk değil. Daha önceleri de hükümet doğal hayatı ve yabani hayvan nüfusunu kontrol altında tutmak adına coğrafyada bulunan pek çok canlı için sistematik olarak benzer yöntemler uyguluyor. Ülkede yaşayan birçok yabani hayvan için uygulanan bir nüfus kontrolü yöntemiyle daha önce itlaf edilen hayvanlar arasında yabani atlar, domuzlar, kediler, tavşanlar, tilkiler ve hatta kanguru gibi canlı türleri de bulunuyor. Hayvanların itlafı sadece artan nüfusun eko sistemde yol açtığı zararlar sebebiyle değil, salgın hastalıklar ve yerleşim yerlerine verdiği zararlar nedeniyle de gerçeklştiriliyor.

Geçen yıl 2 milyon kedi için de öldürme planı yapılmıştı

Avustralya hükümeti geçtiğimiz yıl ülkedeki yerel türleri yok eden 2 milyon vahşi kediyi 2020’ye kadar öldürme sözü vermişti. Kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Queensland yerel yönetimi ise öldürülen kedi başına 10, yabani köpek ve dingo başına 30 dolarlık bir ödül vereceğini açıklaması gündem yaratmıştı.

Vira Haber